Катар примет Кубок Азии-2023 вместо Китая

Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Кубок Азии должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля, но в мае текущего года китайская сторона из-за ковидных ограничений отказалась от проведения соревнований в стране.

Национальная команда Катара является действующим обладателем Кубка Азии. Катар будет принимать турнир в третий раз, ранее он проходил там в 1988 и 2011 годах.

С 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.