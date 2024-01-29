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Иордания вырвала победу у Ирака в Кубке Азии, забив дважды в добавленное время

Руслан Минаев
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Иордания вырвала победу у Ирака.
Фото Reuters

Сборная Иордании обыграла Ирак в матче 1/8 финала Кубка Азии — 3:2.

Счет в матче открыла Иордания после гола Язана Аль-Наймата. Во втором тайме Ирак вышел вперед после результативных ударов Саада Натика и Аймана Хуссейна. Позже Хуссейн получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

В добавленное время Иордания вырвала победу — на 90+5-й минуте забил Язан Аль-Араб, на 90+7-й — отметился Низар Аль-Рашдан.

За выход в полуфинал Иордания сыграет с Таджикистаном, который победил ОАЭ в серии пенальти — 1:1 (пенальти 5:3).

Кубок Азии. 1/8 финала
29 янв, 14:30. Khalifa International Stadium (Эр-Райян)
Ирак
2:3
Иордания
Футбол
Сборная Иордании по футболу
Сборная Ирака по футболу
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