Гафоров: «Если вратарь затащит, сборная Таджикистана по футболу выйдет в полуфинал Кубка Азии»

Полуфиналист Гран-при ACA в наилегчайшем весе Азам Гафоров рассказал, как в его родном Таджикистане праздновали выход футбольной сборной в четвертьфинал Кубка Азии.

28 января сборная Таджикистана победила ОАЭ в матче 1/8 финала турнира (1:1, по пенальти — 5:3).

«Это большой результат для нашей сборной и страны. Сам я — не любитель футбола, но знаю, что они впервые выступают на Кубке Азии. И сразу хороший результат. Большая радость для всех. Вчера в Таджикистане до утра никто не спал. Я по социальным сетям наблюдал, как ездили и сигналили машины, отмечали победу. В нашей сборной очень сильный вратарь, поэтому в четвертьфинале мы можем пройти Ирак или Иорданию, если Рустам Ятимов сохранит ворота на замке в основное время, и затащит в серии пенальти», — цитирует Гафорова MMA.Metaratings.ru.

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак — Иордания (матч между командами пройдет 29 января).