Замбия и Танзания сыграли вничью в Кубке Африки

Замбия сыграла вничью с Танзанией в матче группового этапа Кубка африканских наций — 1:1.

У Танзании отличился Симон Мсува. Замбия смогла спасти ничью на 89-й минуте после гола Петсон Дака.

Замбия с 44-й минуты играла в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Родерик Кабве.

В группе F Танзания занимает последнее место, набрав 1 очко в двух матчах. Замбия идет второй с 2 баллами.

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