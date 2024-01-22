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22 января, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 22 января

Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сэмюэл Чуквуэзе и Виктор Осимхен, сборная Нигерии.
Фото Global Look Press

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре. На 22 января запланированы четыре матча группового турнира. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

22 января, понедельник

20.00. Экваториальная Гвинея — Кот-д`Ивуар
Онлайн-трансляция

20.00. Гвинея-Биссау — Нигерия
Онлайн-трансляция

23.00. Мозамбик — Гана
Онлайн-трансляция

23.00. Кабо-Верде — Египет
Онлайн-трансляция

В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

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Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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