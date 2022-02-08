Тренер сборной Египта рассказал, как Салах воспринял поражение в финале Кубка Африки

Тренер сборной Египта Дийя Эль-Сайед рассказал, как нападающий Мохамед Салах воспринял поражение от Сенегала в финале Кубка Африки.

«Салах — футболист мирового класса, но он вел себя, как обычный человек после поражения. Когда ты проигрываешь, то у тебя, конечно же, неприятное состояние, мы все это почувствовали в воскресенье. Мы очень хотели победить. Салах выступает в серьезных европейских турнирах и добился многого, но ему очень хотелось помочь своей стране выиграть трофей», — приводит Goal слова Эль-Сайеда.

В воскресенье, 6 февраля сборная Египта уступила Сенегалу (0:0; 2:4 — по пенальти) в финале Кубка Африки.

На счету Салаха 2 гола и 1 результативная передача в 7 матчах на минувшем Кубке Африки.