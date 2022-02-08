Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

«Я не вернусь в сборную Марокко, и это мое окончательное решение. Мне, конечно, грустно, но сейчас я сосредоточен на игре за «Челси». Понимаю реакцию болельщиков, прошу у них прощения за сложившуюся ситуацию», — цитирует Зиеш Sky Sports.

Зиеш добавил, что он не присоединится к национальной команде даже если она пройдет на чемпионат мира в Катаре.

Ранее 28-летний Зиеш не был вызван на Кубок африканских наций. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2021 года. Причиной стал конфликт с главным тренером сборной Вахидом Халилходжичем.

В составе сборной Марокко Зиеш провел 40 матчей, записав на свой счет 17 голов.