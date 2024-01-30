Кот-д'Ивуар обыграл Сенегал по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Сенегал в 1/8 финала Кубка Африки — 1:1 (5:4 — пенальти).
Форвард сенегальцев Хабиб Диалло забил на 4-й минуте, полузащитник ивуарийцев Франк Кессье сравнял счет на 86-й минуте, реализовав пенальти.
Кот-д'Ивуар выиграл в серии 11-метровых со счетом 5:4.
В четвертьфинале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара встретится с победителем матча Мали — Буркина-Фасо.
Сенегал — действующий чемпион Кубка Африки.
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