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Кот-д'Ивуар обыграл Сенегал по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Кот-д`Ивуара.
Фото Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Сенегал в 1/8 финала Кубка Африки — 1:1 (5:4 — пенальти).

Форвард сенегальцев Хабиб Диалло забил на 4-й минуте, полузащитник ивуарийцев Франк Кессье сравнял счет на 86-й минуте, реализовав пенальти.

Кот-д'Ивуар выиграл в серии 11-метровых со счетом 5:4.

В четвертьфинале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара встретится с победителем матча Мали — Буркина-Фасо.

Сенегал — действующий чемпион Кубка Африки.

Кубок Африки. 1/8 финала
29 янв, 23:00. Charles Konan Banny Stadium (Ямусукро)
Сенегал
1:1
Кот-д`Ивуар

Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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