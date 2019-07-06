Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка Африки, обыграв Камерун

Сборная Нигерии в 1/8 финала Кубка Африки обыграла команду Камеруна – 3:2. После первого тайма нигерийцы уступали 1:2, но затем забили два гола за четыре минуты.
За право выйти в полуфинал Нигерия сыграет с победителем противостояния Египет – ЮАР.
Кубок Африки
1/8 финала
Нигерия – Камерун – 3:2 (1:2)
Голы: Игало, 19 (1:0). Баокен, 41 (1:1). Нжи, 44 (1:2). Игало, 63 (2:2). Ивоби, 66 (3:2).
Нигерия: Акпей, Омеруо, Эйна, Трост-Эконг, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (Онуачу, 85), Муса, Ивоби (Балогун, 90), Саймон (Чиквуэзе, 61).
Камерун: Онана, Банана, Ойонго, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Манджек (Замбо, 62), Кунде (Зуа, 87), Шупо-Мотинг, Баокен, Нжи (Токо-Экамби, 70), Бассогог.
Предупреждения: Кунде, 28. Манджек, 51. Авазьем, 70.
Судья: Бондо (Ботсвана).
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