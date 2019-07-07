Президент Ассоциации футбола Египта уволил тренера сборной и ушел в отставку после вылета с Кубка Африки

Президент Ассоциации футбола Египта (EFA) Хани Або Рида ушел в отставку после вылета сборной с домашнего Кубка африканских наций, сообщает Kingfut. Египтяне вышли в 1/8 финала с тремя победами, не пропустив ни одного мяча, а в первом раунде плей-офф уступили ЮАР 0:1.

Помимо Або Риды, в отставку ушли еще несколько функционеров EFA.

Последним решением Або Риды стало увольнение Хавьера Агирре с поста главного тренера сборной. Мексиканец возглавил египтян в августе 2018 года. Под его руководством египтяне выиграли 9 игр, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Контракт Агирре был рассчитан до конца чемпионата мира-2022. Зарплата специалиста составляла порядка 120 тысяч долларов в месяц.