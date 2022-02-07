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Сегодня, 00:31

Победитель финала Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта определится в серии пенальти

Евгений Петров
Корреспондент
Сенегал - Египет - 0:0.
Фото Reuters

Основное и дополнительное время финального матча Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта завершилось вничью — 0:0. Победитель турнира будет определен в серии пенальти.

Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.

В случае ничейного результата, согласно регламенту турнира, назначается серия пенальти.

Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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В финале Кубка Африки Сенегал — Египет будет дополнительное время
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