Победитель финала Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта определится в серии пенальти

Основное и дополнительное время финального матча Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта завершилось вничью — 0:0. Победитель турнира будет определен в серии пенальти.

Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.

В случае ничейного результата, согласно регламенту турнира, назначается серия пенальти.