Победитель финала Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта определится в серии пенальти
Основное и дополнительное время финального матча Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта завершилось вничью — 0:0. Победитель турнира будет определен в серии пенальти.
Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.
В случае ничейного результата, согласно регламенту турнира, назначается серия пенальти.
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