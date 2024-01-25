Определились все участники плей-офф Кубка Африки
В среду, 24 января, состоялись заключительный матчи группового турнира Кубка африканских наций-2023. Таким образом, определились все участники плей-офф.
Из своих групп вышли сборные Камеруна, Сенегала, Анголы, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Марокко, Мали, ЮАР, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара.
Стадия плей-офф стартует 27 января. В первых матчах 1/8 финала сыграют Нигерия — Камерун и Ангола — Намибия.
Полностью пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
Нигерия — Камерун;
Ангола — Намибия;
Кабо-Верде — Мавритания;
Марокко — ЮАР;
Мали — Буркина-Фасо;
Сенегал — Кот-д'Ивуар;
Египет — ДР Конго;
Экваториальная Гвинеия — Гвинея.
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