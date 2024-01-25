Определились все участники плей-офф Кубка Африки

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В среду, 24 января, состоялись заключительный матчи группового турнира Кубка африканских наций-2023. Таким образом, определились все участники плей-офф.

Из своих групп вышли сборные Камеруна, Сенегала, Анголы, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Марокко, Мали, ЮАР, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара.

Стадия плей-офф стартует 27 января. В первых матчах 1/8 финала сыграют Нигерия — Камерун и Ангола — Намибия.

Полностью пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Нигерия — Камерун;

Ангола — Намибия;

Кабо-Верде — Мавритания;

Марокко — ЮАР;

Мали — Буркина-Фасо;

Сенегал — Кот-д'Ивуар;

Египет — ДР Конго;

Экваториальная Гвинеия — Гвинея.