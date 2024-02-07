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Сегодня, 01:41

Новым главным тренером сборной Египта стал Хасан. Он сменил Руя Виторию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Египта объявила о назначении Хусема Хасана на пост главного тренера национальной сборной. Он заменил Руя Виторию.

Ранее Хасан работал в клубах «Фьюче», «Аль-Масри», «Аль-Иттихад», «Замалек», а также со сборной Иордании с 2013 по 2014 год.

Витория был уволен 5 февраля. Он возглавлял сборную Египта с лета 2022 года. Его контракт был рассчитан на четыре года. До этого тренер работал в московском «Спартаке».

Сборная Египта под руководством 53-летнего португальwа не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Африки. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).

Руй Витория. Руя Виторию уволили с поста главного тренера сборной Египта
Футбол
Сборная Египта по футболу
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