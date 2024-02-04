Руя Виторию уволили с поста главного тренера сборной Египта

Египетская футбольная ассоциация (EFA) уволила Руя Виторию с поста главного тренера сборной. Решение было принято по итогам Кубка африканских наций.

Сборная Египта под руководством 53-летнего португальского специалиста не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проходящего под эгидой Африканской конфедерации футбола. В 1/8 финала команда уступила ДР Конго (1:1, по пенальти — 7:8).

«Совет директоров ассоциации по итогам заседания, на котором обсуждалось выступление команды на Кубке африканских наций, решил расстаться с португальским специалистом и его помощниками. На временной основе сборную возглавил Мохамед Юссеф, начата процедура поиска иностранного специалиста, который должен будет занять должность», — говорится в заявлении EFA.

Витория возглавлял национальную команду Египта с лета 2022 года. Его контракт был рассчитан на четыре года. До этого тренер работал в московском «Спартаке».