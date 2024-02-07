Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

7 февраля, 17:00

Нигерия — ЮАР: смотреть трансляцию матча Кубка Африки

Трансляция матча Кубка Африки Нигерия — ЮАР начнется на Окко в 20.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото Reuters

7 февраля на Стадионе Мира в городе Буаке (Кот-д'Ивуар) сборная Нигерии по футболу сыграет против ЮАР в полуфинале Кубка Африки. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Нигерия — ЮАР можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала турнира Нигерия обыграла Камерун со счетом 2:0, а в четвертьфинале команда Виктора Осимхена прошла Анголу (1:0). Сборная ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки выиграла у Марокко со счетом 2:0, а в 1/4 финала турнира оказалась сильнее Кабо-Верде в серии пенальти (1:1, 2:1).

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

Трансляции матчей Кубка Африки смотри в России эксклюзивно в Okko.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН  7814665871

18+

Футбол
Сборная Нигерии по футболу
Сборная ЮАР по футболу
0
Читайте также
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
Экс-защитник «Томи» Петкович угрожал убийством чемпиону НБА
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новым главным тренером сборной Египта стал Хасан. Он сменил Руя Виторию

Кот-д'Ивуар — ДР Конго: смотреть трансляцию матча Кубка Африки
Новости
RSS RSS
Все новости