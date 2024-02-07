7 февраля на Стадионе Мира в городе Буаке (Кот-д'Ивуар) сборная Нигерии по футболу сыграет против ЮАР в полуфинале Кубка Африки. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Нигерия — ЮАР можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала турнира Нигерия обыграла Камерун со счетом 2:0, а в четвертьфинале команда Виктора Осимхена прошла Анголу (1:0). Сборная ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки выиграла у Марокко со счетом 2:0, а в 1/4 финала турнира оказалась сильнее Кабо-Верде в серии пенальти (1:1, 2:1).

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

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