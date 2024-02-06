Кубок Африки: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/2 финала
В ночь на 4 февраля стали известны все полуфиналисты Кубка Африки по футболу. В среду, 7 февраля, сборная ЮАР встретится с командой Нигерии. Матч начнется в 20.00 по московскому времени. В тот же день сыграют сборные ДР Конго и Кот-д'Ивуара. Стартовый свисток прозвучит в 23.00.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями игр турнира в матч-центре «СЭ».
Расписание матчей полуфинала Кубка Африки по футболу
- 7 февраля. Нигерия — ЮАР. Начало — в 20.00
- 7 февраля. Кот-д`Ивуар — ДР Конго. Начало — 23.00
Время начала матчей — московское.
Матч за 3-е место запланирован на субботу, 10 февраля, а финал — на воскресенье, 11 февраля.
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.
Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).
РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН 7814665871
18+