Кубок Африки: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/2 финала

В ночь на 4 февраля стали известны все полуфиналисты Кубка Африки по футболу. В среду, 7 февраля, сборная ЮАР встретится с командой Нигерии. Матч начнется в 20.00 по московскому времени. В тот же день сыграют сборные ДР Конго и Кот-д'Ивуара. Стартовый свисток прозвучит в 23.00.

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Расписание матчей полуфинала Кубка Африки по футболу

7 февраля. Нигерия — ЮАР. Начало — в 20.00

7 февраля. Кот-д`Ивуар — ДР Конго. Начало — 23.00

Время начала матчей — московское.

Матч за 3-е место запланирован на субботу, 10 февраля, а финал — на воскресенье, 11 февраля.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

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Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).