Нигерия по пенальти обыграла ЮАР и вышла в финал Кубка Африки

Сборная Нигерии в серии послематчевых пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка африканский наций — 1:1 (пен. 4:2).

В основное время у победителей гол забил Уильям Трост-Энонг, реализовав пенальти на 67-й минуте. На 90-й минуте Тебохо Мокоэна сравнял счет, забив одиннадцатиметровый.

В дополнительное время ЮАР остался в меньшинстве — Грант Кекана получил красную карточку.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Нигерия вышла в финал Кубка Африки впервые с 2013 года. За трофей в этом году команда сыграет с победителем второго полуфинала Кот-д`Ивуар — Демократическая Республика Конго.

Финальный матч состоится 11 февраля. Игра за третье место пройдет 10-го числа.