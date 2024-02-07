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7 февраля, 22:50

Нигерия по пенальти обыграла ЮАР и вышла в финал Кубка Африки

Руслан Минаев
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Сборная Нигерии в серии послематчевых пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка африканский наций — 1:1 (пен. 4:2).

В основное время у победителей гол забил Уильям Трост-Энонг, реализовав пенальти на 67-й минуте. На 90-й минуте Тебохо Мокоэна сравнял счет, забив одиннадцатиметровый.

В дополнительное время ЮАР остался в меньшинстве — Грант Кекана получил красную карточку.

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Нигерия вышла в финал Кубка Африки впервые с 2013 года. За трофей в этом году команда сыграет с победителем второго полуфинала Кот-д`Ивуар — Демократическая Республика Конго.

Финальный матч состоится 11 февраля. Игра за третье место пройдет 10-го числа.

Кубок Африки. 1/2 финала
07 февр, 20:00. Stade de la Paix (Буаке)
Нигерия
1:1
ЮАР

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18+

Сборная Нигерии по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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