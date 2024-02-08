Кот-д`Ивуар победил ДР Конго и вышел в финал Кубка Африки

Сборная Кот-д`Ивуара обыграла Демократическую Республику Конго в полуфинале Кубка африканских наций — 1:0. У победителей гол на 65-й минуте забил Себастьен Аллер.

Вингер «Спартака» и ДР Конго Тео Бонгонда появился на поле в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.

Кот-д`Ивуар вышел в финал впервые с 2015 года, тогда команда победила в серии пенальти Гану (0:0, пенальти 9:8) и выиграла свой второй континентальный трофей в истории.

В финале Кубка Африки-2023 Кот-д`Ивуар сыграет с Нигерией, которая обыграла в полуфинале ЮАР — 1:1 (пен. 4:2). Матч состоится 11 февраля.

ЮАР и ДР Конго разыграют бронзовые медали. Встреча пройдет 10-го числа.