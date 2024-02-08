Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

8 февраля, 00:56

Кот-д`Ивуар победил ДР Конго и вышел в финал Кубка Африки

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Себастьен Аллер.
Фото Reuters

Сборная Кот-д`Ивуара обыграла Демократическую Республику Конго в полуфинале Кубка африканских наций — 1:0. У победителей гол на 65-й минуте забил Себастьен Аллер.

Вингер «Спартака» и ДР Конго Тео Бонгонда появился на поле в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.

Кот-д`Ивуар вышел в финал впервые с 2015 года, тогда команда победила в серии пенальти Гану (0:0, пенальти 9:8) и выиграла свой второй континентальный трофей в истории.

В финале Кубка Африки-2023 Кот-д`Ивуар сыграет с Нигерией, которая обыграла в полуфинале ЮАР — 1:1 (пен. 4:2). Матч состоится 11 февраля.

ЮАР и ДР Конго разыграют бронзовые медали. Встреча пройдет 10-го числа.

Кубок Африки. 1/2 финала
07 февр, 23:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Кот-д`Ивуар
1:0
ДР Конго
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/africacup/2023/playoff/
Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
5
4
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигерия по пенальти обыграла ЮАР и вышла в финал Кубка Африки

Нигерия — ЮАР: видеообзор полуфинала Кубка Африки
Новости
RSS RSS
Все новости