7 февраля на стадионе «Алассана Уаттары» в городе Абиджан сборная Кот-д'Ивуара сыграет против ДР Конго в матче полуфинала Кубка Африки по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Кот-д'Ивуар — ДР Конго будет доступна всем пользователям с подпиской на онлайн-сервис Окко. Начало прямого эфира — в 23.00 мск. Следите за ключевыми событиями матча в матч-центре «СЭ» в текстовом формате.

Сборная Кот-д'Ивуара в 1/8 финала прошла Сенегал в серии пенальти (1:1, 5:4), а в четвертьфинале прошла Мали в дополнительное время (2:1). ДР Конго, за которую выступает полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда, в 1/8 финала победила в серии 11-метровых Египет (1:1, 8:7), а в 1/4 финала турнира выиграла у Гвинеи со счетом 3:1.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

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