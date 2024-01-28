Дубль Лукмана принес сборной Нигерии победу над Камеруном и выход в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии одержала победу над Камеруном в матче 1/8 финала Кубка Африки — 2:0.

Дубль за нигерийцев оформил Адемола Лукман. Нападающий забил на 36-й и 90-й минутах. Голевой передачей отметился Виктор Осимхен.

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале вышел в стартовом составе сборной Камеруна и был заменен на 87-й минуте.

Нигерия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Анголой, которая ранее разгромила в 1/8 финала Намибию (3:0).