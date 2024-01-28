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Сегодня, 01:04

Дубль Лукмана принес сборной Нигерии победу над Камеруном и выход в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нигерия — Камерун.
Фото Reuters

Сборная Нигерии одержала победу над Камеруном в матче 1/8 финала Кубка Африки — 2:0.

Дубль за нигерийцев оформил Адемола Лукман. Нападающий забил на 36-й и 90-й минутах. Голевой передачей отметился Виктор Осимхен.

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале вышел в стартовом составе сборной Камеруна и был заменен на 87-й минуте.

Нигерия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Анголой, которая ранее разгромила в 1/8 финала Намибию (3:0).

Кубок Африки. 1/8 финала
27 янв, 23:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Нигерия
2:0
Камерун

Источник: Сетка плей-офф Кубка Африки
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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