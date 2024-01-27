Сборная Анголы разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки

Сборная Анголы обыграла Намибию в матче 1/8 финала Кубка Африки — 3:0.

Дубль оформил Желсон Дала, забивший на 38-й и 42-й минутах. Еще одним голом на 66-й минуте отличился Агустинью Мабулулу.

Ангольцы остались в меньшинстве на 17-й минуте — красную карточку получил Неблу. В конце первого тайма составы уравнялись после удаления Лубени Хауконго, получившего две желтые карточки.

Сборная Анголы стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки-2024.