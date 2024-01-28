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Сегодня, 11:00

Кубок Африки: расписание матчей 28 января и где смотреть трансляции

28 января пройдут на Кубке Африки матчи Экваториальная Гвинея — Гвинея и Египет — ДР Конго
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото Reuters

28 января в Кот-д'Ивуаре состоятся два матча плей-офф Кубка Африки по футболу. Ниже приведена информация с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в воскресенье на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями игр турнира в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 28 января

  • 20:00. 1/8 финала Кубка Африки. Экваториальная Гвинея — Гвинея. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Okko
  • 23:00. 1/8 финала Кубка Африки. Египет — ДР Конго. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Okko

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).

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Футбол
Сборная Гвинеи по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Египта по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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