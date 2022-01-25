На Кубке африканских наций ввели чрезвычайное положение после давки болельщиков

Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе объявил чрезвычайное положение на проходящем в Камеруне Кубке африканских наций после давки болельщиков, жертвами которой стали восемь человек.

«Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры. Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех», — цитирует Мотсепе ТАСС.

По его словам, все обстоятельства произошедшего будут расследованы с целью установления причин гибели людей.

В понедельник, 24 января на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций между командами хозяев чемпионата и Коморских Островов, произошла давка.