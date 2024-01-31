Марокко проиграл Южной Африке в 1/8 финала Кубка Африки, Хакими не реализовал пенальти на 84-й минуте

Сборная Южной Африки обыграла Марокко в 1/8 финала Кубка Африки — 2:0.

На 33-й минуте встречи гол форварда марокканцев Эза Абди не был засчитан из-за офсайда после вмешательства ВАР. Нападающий южноафриканцев Эвиденс Макгопа открыл счет на 57-й минуте.

На 84-й минуте защитник Марокко Ашраф Хакими не реализовал 11-метровый, попав в перекладину. На 90+2-й минуте полузащитник марокканцев Софьян Амрабат получил красную карточку, а три минуты спустя хавбек сборной ЮАР Тебохо Мокоэна забил второй гол своей команды.

В четвертьфинале Кубка Африки сборная ЮАР встретится с Кабо-Верде.