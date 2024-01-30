Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мали обыграла Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки — 2:1.

На 3-й минуте малийцы вышли вперед благодаря автоголу Эдмонда Тапсоба. Еще один мяч на 47-й минуте забил Лассине Синайоко. Единственный гол Буркина-Фасо на счету Бертрана Траоре, который реализовал пенальти на 57-й минуте.

Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки. Там команда сыграет с Кот-д'Ивуром, который в 1/8 финала победил Сенегал (2:1).