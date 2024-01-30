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30 января, 22:01

Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мали — Буркина-Фасо.
Фото Reuters

Сборная Мали обыграла Буркина-Фасо в матче 1/8 финала Кубка Африки — 2:1.

На 3-й минуте малийцы вышли вперед благодаря автоголу Эдмонда Тапсоба. Еще один мяч на 47-й минуте забил Лассине Синайоко. Единственный гол Буркина-Фасо на счету Бертрана Траоре, который реализовал пенальти на 57-й минуте.

Сборная Мали вышла в четвертьфинал Кубка Африки. Там команда сыграет с Кот-д'Ивуром, который в 1/8 финала победил Сенегал (2:1).

Кубок Африки. 1/8 финала
30 янв, 20:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
Мали
2:1
Буркина-Фасо

Источник: Сетка плей-офф Кубка Африки
Футбол
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Мали по футболу
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