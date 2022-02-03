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Сегодня, 20:16

Мане считает, что опыт поможет Сенегалу в финале Кубка Африки

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане оценил шансы своей команды на победу в Кубке Африки.

«Опыт — это полезно. Я думаю, опыт играл важную роль с самого старта чемпионата. Мы столкнулись с множеством проблем из-за травм и коронавируса. У нас был непростой период, но опыт помог нам сохранять спокойствие. В прошлый раз мы дошли до финала Кубка Африки, у нас уже есть опыт, так что мы попытаемся выиграть в этом году», — приводит Reuters слова Мане.

Вчера, 2 февраля сборная Сенегала обыграла команду Буркина-Фасо (3:1) и вышла в финал Кубка Африки. В финале сенегальцы сыграют с победителем матча Камерун — Египет, который состоится сегодня, 3 февраля (начало — в 22.00 мск).

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/experience-will-stand-senegal-good-stead-cup-final-mane-2022-02-03/
Садио Мане
Футбол
Сборная Сенегала по футболу
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