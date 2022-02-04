Египет вышел в финал Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун

Сборная Египта в серии пенальти одержала победу над Камеруном в полуфинале Кубка Африки. Основное время завершилоась со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась египтяне — 3:1.

Сборная Камеруна не реализовала три пенальти из четырех, в том числе не забил нападающий «Динамо» Клинтон Нжи, который вышел на 86-й минуте. Он пробил мимо ворот, а остальные удары отразил вратарь египтян Мохамед Абу-Габаль.

На 90-й минуте арбитр показал красную карточку главному тренеру сборной Египта Карлушу Кейрошу, который пропустит финалтную игру.

Сборная Буркина-Фасо 5 февраля сыграет с камерунцами в матче за 3-е место.

Финал Кубка Африки Сенегал — Египет пройдет 6 февраля на стадионе «Пауля Бийя» (Яунде, Камерун), начало — в 22.00 по московскому времени.

Кубок Африки

1/2 финала

Камерун — Египет — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:3

Камерун: А.Онана, Кастеллетто (Мукуди, 99), Фай, Нгаде-Нгаджюи, Толо, Замбо Ангисса, Онгла (Ж.Онана, 108), Муми Нгамале (Нжи, 86), Ум Гуэ (Леа Силики, 79), Абубакар, Токо Экамби (Бассогог, 98).

Египет: Абугабаль, М.Хамди, Абдель Монем, Камаль (Ашур, 85), Эль-Нени (Лашин, 86), Фати, Эль Фотух, Эль-Сулейя (Трезеге, 46), Салах, Мармуш (Р.Собхи, 63), Мостафа Мохамед (Шериф, 106. Сайед, 118).

Предупреждения: Камаль, 37. Ум Гуэ, 61. Эль-Нени, 61.

Судья: Гассама (Гамбия).

3 февраля. Яунде. Стадион «Olembe».