Экваториальная Гвинея разгромила Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала Кубка Африки

Сборная Экваториальной Гвинеи разгромила Кот-д'Ивуар в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Африки — 4:0.

У гвинейцев дважды забил Эмилио Нсуэ, по одному голу у Пабло Ганета и Янника Буйлы.

В параллельном матче Нигерия победила Гвинею-Биссау — 1:0. Единственный гол в свои ворота забил защитник сборной Гвинеи-Биссау Опа Сангант.

Экваториальная Гвинея набрала 7 очков и вышла в 1/8 финала Кубка Африки с первого места в группе A. Нигерия также набрала 7 очков и прошла в плей-офф, но стала второй в группе из-за дополнительных показателей.

Кот-д'Ивуар, набравший 3 очка и ставший третьим, сохраняет шансы на выход в 1/8 финала — после завершения групповой стадии в плей-офф попадают 4 из 6 лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Гвинеи-Биссау не набрала ни одного очка за 3 матча и завершила участие в Кубке Африки.