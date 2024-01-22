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Сегодня, 22:00

Экваториальная Гвинея разгромила Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала Кубка Африки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эмилио Нсуэ.
Фото Global Look Press

Сборная Экваториальной Гвинеи разгромила Кот-д'Ивуар в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Африки — 4:0.

У гвинейцев дважды забил Эмилио Нсуэ, по одному голу у Пабло Ганета и Янника Буйлы.

Кубок Африки. Группа A
22 янв, 20:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Экваториальная Гвинея
4:0
Кот-д`Ивуар

В параллельном матче Нигерия победила Гвинею-Биссау — 1:0. Единственный гол в свои ворота забил защитник сборной Гвинеи-Биссау Опа Сангант.

Кубок Африки. Группа A
22 янв, 20:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Гвинея-Биссау
0:1
Нигерия

Экваториальная Гвинея набрала 7 очков и вышла в 1/8 финала Кубка Африки с первого места в группе A. Нигерия также набрала 7 очков и прошла в плей-офф, но стала второй в группе из-за дополнительных показателей.

Кот-д'Ивуар, набравший 3 очка и ставший третьим, сохраняет шансы на выход в 1/8 финала — после завершения групповой стадии в плей-офф попадают 4 из 6 лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Гвинеи-Биссау не набрала ни одного очка за 3 матча и завершила участие в Кубке Африки.

Футбол
Сборная Гвинеи-Бисау по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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