Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 16 января

16 января состоятся три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут во вторник на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки по футболу 2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Ключевые события игр турнира в Кот-д'Ивуаре доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции Кубка Африки 16 января

17:00. Буркина-Фасо — Мавритания

Онлайн-трансляция

20:00. Тунис — Намибия

Онлайн-трансляция

23:00. Мали — ЮАР

Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки 2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».