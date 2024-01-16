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Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 16 января

16 января пройдут игры Кубка Африки Буркина-Фасо — Мавритания, Тунис — Намибия, Мали — ЮАР
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болельщик сборной Сенегала на Кубке Африки.
Фото AFP

16 января состоятся три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут во вторник на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки по футболу 2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Ключевые события игр турнира в Кот-д'Ивуаре доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции Кубка Африки 16 января

17:00. Буркина-Фасо — Мавритания
Онлайн-трансляция

20:00. Тунис — Намибия
Онлайн-трансляция

23:00. Мали — ЮАР
Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки 2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Футбол
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