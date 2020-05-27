Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок Африки

Кубок Африки будет отложен из-за коронавируса

05:14

Африканская конфедерация футбола должна объявить в ближайшие недели об отсрочке Кубка Африки. Турнир должен был состояться в январе 2021 года в Камеруне. По информации RMC, новая дата проведения — январь 2022 года.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

Кубок Африки: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир