Кубок Африки будет отложен из-за коронавируса

Африканская конфедерация футбола должна объявить в ближайшие недели об отсрочке Кубка Африки. Турнир должен был состояться в январе 2021 года в Камеруне. По информации RMC, новая дата проведения — январь 2022 года.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.