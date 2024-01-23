Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Египтом в Кубке Африки, забив на 90+9-й минуте

Сборная Кабо-Верде в матче группового турнира Кубка Африки сыграла вничью с Египтом со счетом 2:2.

В составе Кабо-Верде отличились Бенчимол и Брайан Тейшейра, который сравнял счет на 90+9-й минуте. У египтян голы забили Трезеге и Мостафа Мохамед.

После этого матча Кабо-Верде с 7 очками занимает первое место в группе B, Египет с 3 очками — на второй строчке.

В другом матче группы сборная Ганы сыграла вничью с Мозамбиком (2:2). Мозамбик забил оба гола после 90-й минуты. Ганцы и мозамбикцы набрали по 2 очка и занимают третье и четвертое строчки соответственно.