Кот-д'Ивуар уволил тренера Гассе по ходу домашнего Кубка Африки

Французский тренер Жан-Луи Гассе покинул пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по из-за неудовлетворительного выступления команды на Кубке африканских наций.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной назначен бывший футболист ивуарийской сборной Эмерс Фаэ.

Сборная Кот-д'Ивуара стартовала на домашнем турнире с победы над командой Гвинеи-Бисау (2:0), однако после — потерпела поражения в матчах со сборными Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4) и заняла третье место в группе A.

Кубок Африки стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.