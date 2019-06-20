ФИФА проведет аудит Конфедерации африканского футбола, Фатма Самура назначена делегатом

ФИФА выпустил официальное заявление касательно ситуации в Конфедерации африканского футбола (КАФ). Ранее сообщалось, что контроль над футболом Африки перейдет непосредственно ФИФА в связи с кризисом в управлении КАФ. Президент организации Ахмад Ахмад обвиняется в коррупции и домогательствах.

"Президент КАФ Ахмад Ахмад предложил исполкому, собравшемуся в Каире 19 июня 2019 года, обратиться за помощью к ФИФА, чтобы оценить ситуацию в конфедерации и ускорить реализацию реформ, которые направлены на прозрачность и эффективность работы КАФ. Предложение было единогласно одобрено членами исполкома.

В рамках этого процесса ФИФА и КАФ проведут общий аудит организации.

ФИФА и КАФ обоюдно решили назначит генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру генеральным делегатом ФИФА для Африки на шестимесячный период, с 1 августа 2019 по 31 января 2020 года. Он может быть продлен с предварительного согласия обеих сторон.

Поможет госпоже Самуре группа экспертов, которые будут тесно сотрудничать с президентом Ахмадом и его командой по ряду тем, в том числе:

- надзор за оперативным управлением КАФ, включая административные и управленческие процедуры;

- эффективная и профессиональная организация всех соревнований КАФ;

- рост и развитие футбола во всех странах и регионах КАФ.

Фатма Самура продолжит исполнять обязанности генерального секретаря ФИФА и может делегировать полномочия администрации ФИФА", - говорится в заявлении ФИФА.

Завтра, 21 июня, в Египте стартует Кубок африканских наций.