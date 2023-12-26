Кубок Африки 2024: состав групп и расписание матчей по датам

Кубок Африки-2024 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля

В Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года пройдет Кубок Африки 2024 по футболу. В турнире примут участие 24 африканские сборные. Матчи пройдут в городах Абиджан, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.

Игры группового турнира Кубка африканских наций 2024 стартуют 13 января встречей Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау (начало в 23.00 мск), а завершатся 24 января. Матчи 1/8 финала пройдут с 27 по 30 января. Четвертьфиналы — со 2 по 3 февраля. Полуфиналы будут сыграны 7 февраля. Матч за третье место — 10 февраля. Финал пройдет в Абиджане на Олимпийском стадионе «Алассан Уаттара» 11 февраля.

Состав групп Кубка Африки 2024

Группа А

Нигерия

Кот-д'Ивуар

Гвинея-Бисау

Экваториальная Гвинея

Группа B

Гана

Египет

Кабо-Верде

Мозамбик

Группа C

Камерун

Сенегал

Гвинея

Гамбия

Группа D

Ангола

Алжир

Буркина-Фасо

Мавритания

Группа E

Намибия

Тунис

Мали

ЮАР

Группа F

Марокко

Замбия

Демократическая Республика Конго

Танзания

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