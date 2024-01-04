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Сегодня, 15:45

Онана может провести два матча за сутки: голкипер согласен сыграть за «МЮ» и сразу отправиться на Кубок Африки

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Андре Онана.
Фото Reuters

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может провести две игры в течение суток, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна договорились о том, что Онана приедет в расположение национальной сборной на Кубок Африки после матча 21-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Тоттенхэмом», который состоится 14 января.

Камерунцы проведут свой первый матч на континентальном турнире 15 января со сборной Гвинеи.

Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Андре Онана
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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