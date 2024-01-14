Гол Салаха спас сборную Египта от поражения в матче с Мозамбиком на Кубке Африки
Сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком в первом туре группового турнира Кубка Африки — 2:2.
Египтяне вышли вперед на 2-й минуте благодаря голу Мостафы Мохамеда. Голевую передачу ему отдал Мохамед Салах.
Сборная Мозамбика отыгралась на 55-й минуте усилиями Вити, а через три минуты команду вывел вперед гол Клезио Боке.
Ничью Египту принес гол Салаха, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.
В другом матче группы B в первом туре сыграют сборные Ганы и Кабо-Верде.
Источник: Таблица Кубка Африки
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