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Гол Салаха спас сборную Египта от поражения в матче с Мозамбиком на Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Египет — Мозамбик.
Фото AFP

Сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком в первом туре группового турнира Кубка Африки — 2:2.

Египтяне вышли вперед на 2-й минуте благодаря голу Мостафы Мохамеда. Голевую передачу ему отдал Мохамед Салах.

Сборная Мозамбика отыгралась на 55-й минуте усилиями Вити, а через три минуты команду вывел вперед гол Клезио Боке.

Ничью Египту принес гол Салаха, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.

В другом матче группы B в первом туре сыграют сборные Ганы и Кабо-Верде.

Кубок Африки. Группа B
14 янв, 20:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Египет
2:2
Мозамбик
Источник: Таблица Кубка Африки
Мохамед Салах
Футбол
Сборная Египта по футболу
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