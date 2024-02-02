2 февраля сборная Нигерии на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в городе Абиджан сыграет против Анголы в матче четвертьфинала Кубка Африки по футболу. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Нигерия — Ангола можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала турнира в Кот-д'Ивуаре Нигерия обыграла Камерун со счетом 2:0, а Ангола разгромила Намибию со счетом 3:0.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

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