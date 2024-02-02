Трансляция матча Кубка Африки ДР Конго — Гвинея начнется на Окко в 23.00

2 февраля сборная ДР Конго на стадионе «Алассане Оуттара» в Абиджане сыграет против Гвинеи в матче четвертьфинале Кубка Африки по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ДР Конго — Гвинея будет доступна всем пользователям подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 23.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала турнира ДР Конго победил Египет со счетом 2:1, а Гвинея прошла Экваториальную Гвинею (1:0).

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу закончится 11 февраля 2024 года.

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