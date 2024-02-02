Мали сыграет с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки в субботу, 3 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Пэ» в Буаке (Кот-д`Ивуар) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Мали — Кот-д'Ивуар можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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В 1/8 финала малийцы обыграли сборную Буркина-Фасо со счетом 2:1, а Кот-д'Ивуар победил Сенегал по серии пенальти — 5:4, основное время закончилось со счетом 1:1.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.