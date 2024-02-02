Кабо-Верде сыграет с ЮАР в Кубке Африки 3 февраля

Кабо-Верде встретится с ЮАР в матче четвертьфинала Кубка Африки в субботу, 3 февраля. Игра состоится на стадионе Чарльза Конана Банни в Ямусукро (Кот-д`Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Кабо-Верде — ЮАР можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кабо-Верде обыграла Мавританию со счетом 1:0, а команда ЮАРа победила Марокко — 2:0.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.