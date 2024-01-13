13 января сборная Кот-д'Ивуара по футболу в своем городе Абиджан на стадионе «Алассане Оуттара» сыграет против Гвинеи-Биссау в матче открытии Кубка Африки-2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Кот-д'Ивуар — Гвинея-Биссау можно по подписке в онлайн-кинотеатре Okko Sport. Прямой эфир начнется в 23.00 мск. Ключевые события игры Кубка африканских наций по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

Кот-д'Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки — в 1992 и в 2015 годах. Команда два раза занимала второе место в турнире (2006, 2012). Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Сенегала. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти финальной встречи (0:0, 4:2).

Кубок Африки-2024 пройдет с 13 января по 11 февраля. В турнире выступят 24 команды. Страной-хозяйкой соревнований является Кот-д'Ивуар.