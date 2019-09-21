Женщина, рассказавшая, как кормила Роналду бургерами, оказалась не той, за кого себя выдает

Женщина, откликнувшаяся на призыв нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказалась не той, за кого себя выдает. Португалец в большом интервью ITV попросил СМИ найти трех женщин, которые кормили его бесплатными бургерами в детстве, чтобы сходить с ними на ужин и отплатить за их добро. После этого интервью на радио дозвонилась женщина по имени Паула Лека и рассказала, что она одна из тех бывших сотрудниц фастфуда, добавив историю о том, как это все происходило.

— Она не одна из трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается, — написал в своем Twitter журналист Пирс Морган, который проводил это интервью с португальцем. Он не стал рассказывать, как это удалось выяснить.