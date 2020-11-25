Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о легендарном футболисте Диего Марадоне, который скончался 25 ноября от сердечного приступа.

— Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный Чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с Чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принёс победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все! (Севастиан Терлецкий)

Умер Диего Марадона: весь мир скорбит. Реакция