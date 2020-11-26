Аргентинцы отправились на прощание с Марадоной, несмотря на пандемию

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев пришли попрощаться со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Церемония проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

A ta?a da Copa do Mundo de 1986 fazendo parte do vel?rio de Maradona. Ela foi respons?vel por tornar o jogador um ?dolo, um D10S! ?? pic.twitter.com/bvRvFqUzcm — Esporte Interativo (de ?) (@Esp_Interativo) November 26, 2020

Не менее девяти человек арестованы возле «Каса Росада», где проходит церемония прощания с Марадоной, сообщает La Nacion. Ранее стало известно, что из-за большого скопления людей возле дворца произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки.

Указано, что три человека были арестованы за нанесение телесных повреждений другим и сопротивление полиции. При этом два гражданина Колумбии задержаны по подозрению в краже мобильного телефона у женщины.

На церемонию прощания ранее прибыл президент страны Альберто Фернандес и первая леди Фабиола Яньес. Руководитель Аргентины пришел с футболкой первой команды Марадоны — «Архентинос Хуниорс».

Alberto Fern?ndez y la despedida a Diego Armando Maradona en Casa Rosada, con una camiseta de Argentinos Juniors y el pa?uelo de las Madres de Plaza de Mayo. pic.twitter.com/RSC9ks0UiL — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года. Церемония прощания будет длиться 48 часов.