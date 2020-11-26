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Аргентинцы отправились на прощание с Марадоной, несмотря на пандемию

19:25
Casa Rosada в Буэнос-Айресе. Церемония прощания с Диего Марадоной. Фото AFP
Casa Rosada в Буэнос-Айресе. Церемония прощания с Диего Марадоной. Фото AFP
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Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев пришли попрощаться со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Церемония проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

Не менее девяти человек арестованы возле «Каса Росада», где проходит церемония прощания с Марадоной, сообщает La Nacion. Ранее стало известно, что из-за большого скопления людей возле дворца произошли беспорядки.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки.

Указано, что три человека были арестованы за нанесение телесных повреждений другим и сопротивление полиции. При этом два гражданина Колумбии задержаны по подозрению в краже мобильного телефона у женщины.

На церемонию прощания ранее прибыл президент страны Альберто Фернандес и первая леди Фабиола Яньес. Руководитель Аргентины пришел с футболкой первой команды Марадоны — «Архентинос Хуниорс».

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года. Церемония прощания будет длиться 48 часов.

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