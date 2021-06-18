Торбинский сравнил «Интер Майами» Бекхэма с клубом ФНЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США, рассказал о посещении матча MLS с участием «Интер Майами». По его мнению, в североамериканской лиге низкий уровень футбола.

«Был недавно на матче «Интер Майами». Вообще ни о чем, мне не понравилось. Они проиграли, играли плохо, какой-то ветеранский футбол. Вообще не понравилось. Где-то на уровне ФНЛ, но все красиво, много народа. Обертка хорошая, а сам футбол... Я просто одну игру только видел, иногда по одной не судят, но мне кажется, сейчас Игуаин раза в 4 больше стал, чем в «Реале» был, Матюиди вообще как будто не интересно играть», — сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.

Напомним, «Интер Майами» — клуб MLS, принадлежащий экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму.