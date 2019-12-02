Сон Хын Мин обошел Азмуна на выборах лучшего игрока Азии за пределами континента

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом Азии, выступающим за пределами континента, сообщает официальный сайт АФК. Игрок сборной Кореи в третий раз получает эту награду, ранее он завоевывал ее в 2015 и 2017 году.

В 2019 году Сон Хын Мин забил 20 голов и отдал 10 передач в 48 матчах за «Тоттенхэм» и помог клубу дойти до финала Лиги чемпионов.

В шорт-лист претендентов также входили японец Макото Хасебе из «Айнтрахта» и иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.