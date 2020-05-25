«Ривер Плейт» готов сделать предложение по Игуаину

«Ривер Плейт» готов сделать предложение по нападающему «Ювентуса» Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.

По информации источника, аргентинский клуб предложит 32-летнему форварду двух- или трехлетний контракт. Ранее сам Игуаин заявлял, что хотел бы вернуться в «Ривер Плейт», воспитанником которого является.

В сезоне-2019/20 Игуаин провел за «Ювентус» 34 матча, на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25,5 миллиона евро.