Польша догоняет Россию. ВАР стало легче работать

Поляки одними из первых в Европе стали использовать видеоповторы — видеоарбитры (ВАР) приступили к работе еще в сезоне-2017/18. Однако только сейчас Польский футбольный союз смог облегчить задачу видеоассистентам. Выяснять, прав помощник судьи или нет при определении положения «вне игры», стало намного проще. Приобретено соответствующее компьютерное обеспечение, подобное тому, что используют российские ВАР, только другого производителя.

Как все действует на практике, хорошо объяснено с помощью видеоклипа, в котором снят арбитр ФИФА Павел Рачковски.

Похожая технология появилась и у китайцев, которым теперь не придется использовать для подтверждения правоты своих коллег листки бумаги, как это было еще недавно, когда футбольный мир облетела ставшая вирусной видеозапись. (Александр Бобров)