Так офсайд еще не определяли. "Новые технологии" ВАР в китайском футболе

Во время матча первенства Китая между "Шанхай Шэньсинь" и "Хэйлунцзян Лава Сприн" (2:1) в одном из эпизодов был забит гол в ворота хозяев встречи. Ассистент арбитра определил офсайд, но главному понадобилась помощь ВАР, чтобы принять окончательное решение.

Видеоарбитр, изучая спорный эпизод, использовал лист бумаги, чтобы определить, был ли автор гола в положении "вне игры". Видео стало вирусным. Его уже обсуждают, например, в Испании.