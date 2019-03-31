01:32 | Футбол — "Пас из-за границы"

Так офсайд еще не определяли. "Новые технологии" ВАР в китайском футболе

Видеоарбитр определил офсайд при помощи листа бумаги.
Видеоарбитр определил офсайд при помощи листа бумаги.
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Во время матча первенства Китая между "Шанхай Шэньсинь" и "Хэйлунцзян Лава Сприн" (2:1) в одном из эпизодов был забит гол в ворота хозяев встречи. Ассистент арбитра определил офсайд, но главному понадобилась помощь ВАР, чтобы принять окончательное решение.

Видеоарбитр, изучая спорный эпизод, использовал лист бумаги, чтобы определить, был ли автор гола в положении "вне игры". Видео стало вирусным. Его уже обсуждают, например, в Испании. 

 

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