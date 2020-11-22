«Не понимаю, зачем это нужно делать». Сарамутин объяснил, почему отказался встать на колено в США

Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему его отстранили от участия в матчах чемпионата ЮСЛ.

— Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter, — сказал Сарамутин. — Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать

Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено — ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд — столько времени душили Флойда. (Гоша Чернов)

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